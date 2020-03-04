Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru.

Дерегулировать предлагается тарифы на взлет, посадку и стоянку воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, а также обслуживание пассажиров на международных линиях. При этом госрегулирование тарифов на внутренних линиях планируется сохранить — за исключением аэропортов Московского авиаузла, где тарифы дерегулированы как на международных, так и на внутренних линиях с 2015 года, а также "Пулково", где с этого года не регулируются тарифы на всех международных рейсах и линии Санкт-Петербург — Москва.

"Принятие проекта постановления обеспечит российским и иностранным эксплуатантам равные экономические условия в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г.", — отмечается в пояснительной записке к проекту. В ФАС при этом полагают, что его принятие не приведет к повышению стоимости авиабилетов.

Проектом постановления ФАС также предлагает отменить госрегулирование услуг по топливозаправке воздушных судов и хранению топлива во всех аэропортах — кроме тех, что расположены на территории Сибирского и Дальневосточного федерального округов. В этих регионах большое количество аэропортов "с низким пассажиропотоком и отсутствием альтернативы при оказании указанных услуг", поясняет ведомство.

"В связи с тем, что в большей части аэропортов РФ присутствуют несколько альтернативных ТЗК, а также использование авиакомпаниями комплексной услуги "заправка в крыло", устанавливать тарифы на указанные услуги нецелесообразно. Исключение услуг по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива из числа регулируемых снимет с ТЗК дополнительную административную нагрузку и создаст условия для развития конкуренции", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 31 марта.