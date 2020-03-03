"Во всем мире скончались 3,4% зараженных COVID-2019. По сравнению с этим сезонный грипп убивает в общей сложности менее 1% инфицированных", — сказал он.

При этом гендиректор уточнил, что всего зафиксированы 90 893 случая заболевания COVID-2019 при 3 110 летальных исходах. По его словам, за пределами КНР отмечены 1848 случаев заболевания, причем 80% этих случаев приходятся на три страны — Южную Корею, Иран и Италию.

Однако в эпицентре распространения COVID-2019 — в КНР — за последние 24 часа сообщалось лишь о 129 новых случаях заражения, что стало самым низким показателем за период с 20 января.

Он привел данные, согласно которым лишь у 1% зараженных коронавирусом не наблюдаются симптомов болезни, а у большинства остальных инфицированных они проявляются в течение двух дней после заражения.

Гебрейесус отметил, что, хотя COVID-2019 не столь заразен как грипп, вакцины против коронавируса пока нет, как и нет специфического метода лечения. В то же время гендиректор ВОЗ напомнил, что в разработке находятся 20 типов вакцин против коронавируса.

"Это уникальный вирус с уникальными характеристиками. Но и COVID-2019, и грипп вызывают проблемы с дыханием и распространяются одним и тем же образом — через маленькие капельки жидкости изо рта и носа больного", — отметил Гебрейесус.

Таким образом, пояснил он, странам, уже разрабатывавшим меры против распространения гриппа, не придется начинать "с чистого листа" работу над способами сдерживания COVID-2019.

"Поскольку COVID-2019 это также респираторный патоген, то эти системы (против гриппа — ИФ) могут и должны быть адаптированы против COVID-2019", — сказал Гебрейесус.

В тоже время он выразил обеспокоенность в связи с тем, что способность различных стран бороться с распространением коронавируса может быть подорвана перебоями в цепочках поставок защитных средств из-за роста спроса на них, накопления запасов соответствующих товаров и неправильным их использованием.

"И вновь — это вопрос солидарности. Это нельзя решить усилиями одной ВОЗ или одной (медицинской — ИФ) индустрии", — заключил он.