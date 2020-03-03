"Из-за вспышки коронавируса авиакомпания приостанавливает перевозку по ряду маршрутов. Пассажирам следует обратиться в сервисный центр для более подробной информации и возврата денег", — говорится в сообщении компании.

Среди отмененных — рейсы из Сеула во Владивосток, в Москву, Ташкент, многие аэропорты Европы, США и стран Юго-Восточной Азии. Еще на ряде направлений компания сокращает частоту выполнения полетов. По информации компании, рейсы из Сеула в Москву не будут выполняться с 5 марта по 25 апреля, во Владивосток — с 1 марта по 25 апреля.

Как отмечает Korean Air, пассажиры, которые в настоящее время находятся за границей, могут вернуть деньги за авиабилеты с транзитом через Южную Корею, а также переоформить перелет другим маршрутом.

Россия с 1 марта временно ограничила въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территорию РФ. Также с 1 марта ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей. При этом, как сообщалось ранее, рейсы сохранили "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян. Временный запрет на полеты не коснулся также рейсов Korean air.

Южная Корея — на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса. Во вторник в Южной Корее число зараженных коронавирусом увеличилось на 600 случаев, общее число больных составило 4,812 тыс. Из новых выявленных случаев 519 зарегистрированы в городе Тэгу, 61 — в провинции Северный Кенсан.