Корректировка коснется всех итальянских маршрутов перевозчика из Москвы: в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

"В марте по расписанию будут выполнятся рейсы из Москвы в Бергамо только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям; в Тревизо и Римини — по субботам; в Рим — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям; в Пизу — по воскресеньям. Коррекция расписания на апрель уточняется", — говорится в сообщении компании.

В целом частота полетов "Победы" в Италию в марте-апреле 2020 года будет сокращена на 39%.

"Мы существенно скорректировали программу полетов в Италию, в расписании сохранены только рейсы с очень высокой загрузкой. Мы очень внимательно следим за ситуацией и ожидаем рекомендаций авиавластей", — заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, которого цитирует пресс-служба.

В связи с эпидемией коронавируса в Италии группа "Аэрофлот" думает над сокращением объемов перевозок в эту страну, заявил ранее во вторник директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов. "Что касается конкретно Италии, мы отмечаем снижение загрузки (на итальянских рейсах — ИФ). Эта ситуация подталкивает нас к тому, чтобы подумать над сокращением объемов перевозок", — сказал Батанов в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Полетная карта авиакомпании "Аэрофлот" в Италию состоит из рейсов из Москвы в Рим, Болонью, Милан, Неаполь, Венецию, Верону, говорится на сайте перевозчика.