"Уже почти два года в нашем крае, на курортах Кавказских Минеральных Водах, действует курортный сбор. Финансирование работ составит 292,5 млн рублей. Столько было получено по итогам прошлого года от отдыхающих – на 43 млн больше, чем мы планировали в начале 2019 года", — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, "это показатель того, что курортный сбор не понизил востребованность наших курортов".

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года в соответствии с законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае".

Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.