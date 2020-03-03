"Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий", — говорится в сообщении министерства.

Как отметили в пресс-службе, граждане РФ смогут находиться на территории Северной Македонии без визы до 90 дней в течение полугода. Для поездки в страну россиянам понадобится только действующий загранпаспорт и страховой полис.

"Вместе с тем данное решение не отменяет необходимости получения соответствующих виз российскими гражданами, в том числе представителями туристических фирм, намеревающимися осуществлять трудовую и предпринимательскую деятельность на территории Северной Македонии", — подчеркивает МИД.

Северная Македония – республика на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове. Туристов страна привлекает большими возможностями для треккинга и рафтинга. Также популярны экскурсионные программы по столице Скопье и поездки в древние монастыри.