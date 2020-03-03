Такое решение принято на состоявшейся во вторник встрече представителей туриндустрии, где обсуждалась критическая ситуация в бизнесе, несущем значительные потери из-за коронавируса.

Правительству будет представлен письменный запрос, в котором изложат меры поддержки гостиниц, ресторанов и в целом туристического сектора. Как пояснил журналистам глава ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, основной запрос связан с временной отсрочкой налогов, а также оказанием содействия государства в отношениях с коммерческими банками и коммунальными компаниями. "Письмо будет составлено сегодня же, а завтра мы планируем встретиться с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава", — сказал журналистам Алавердашвили.

Ранее он сообщил, что за последние 5-6 дней в тбилисских гостиницах были отменены 80-90% броней на март и апрель. "Это означает, что отрасль почти на грани банкротства", — заявил Алавердашвили.

Тревогу турсектора в связи с распространением коронавируса разделили во властных структурах страны. По словам главы Минэкономразвития Грузии Турнава, прямой ущерб этого сектора только от прекращения полетов из Китая и Ирана составляет порядка 30 млн лари (около $11 млн) в месяц. "Исходя из того, сколько времени продлятся эти ограничения, убытки увеличатся. Мы очень надеемся, что мир быстро справится с этим вызовом", — заявила Турнава на прошлой неделе.

Между тем глава национального центра контроля заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил во вторник, что в стране подтверждены три случая заболевания коронавирусом COVID-19, а в медицинских учреждениях в карантине с подозрением на коронавирус находятся около 150 граждан Грузии и других стран.

Грузия 29 января приостановила на два месяца прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса, а с 23 февраля приостановила прямое авиасообщение с Ираном по той же причине. С 26 февраля правительство приняло решение ограничить въезд в страну и через сухопутные участки границы для граждан Ирана. В аэропортах и на наземных пунктах пропуска через госграницу Грузии медицинскую проверку проходят все прибывающие из стран, где распространился коронавирус.