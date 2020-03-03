"Что касается конкретно Италии, мы отмечаем снижение загрузки (на итальянских рейсах – ИФ). Эта ситуация подталкивает нас к тому, чтобы подумать над сокращением объемов перевозок", — сказал Батанов в ходе телефонной конференции для инвесторов в среду.

Он напомнил, что ранее "Аэрофлот" сократил количество ежедневных частот на китайских направлениях компании из-за падения спроса на них.

"Мы пока не принимали решений о сокращении рейсов на других азиатских и европейских направлениях", — вместе с тем отметил Батанов.

Полетная карта "Аэрофлота" в Италию состоит из рейсов из Москвы в Рим, Болонью, Милан, Неаполь, Венецию, Верону, говорится на сайте компании.