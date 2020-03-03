Речь идет о четырех отелях группы Caesars – Bally's, Flamingo, Harrah's и The Linq. Со вторника в них вырос "курортный сбор" – дополнительный платеж, прибавляющий около половины к стоимости номера.

Так, при цене двухместного номера $35 за ночь, сбор вырастет с $35 до $37, и с учетом налога цена комнаты составит $81,5. За эти деньги постояльцы получают "премиум Wi-Fi, возможность бесплатно звонить на местные номера и доступ в фитнес-центр".

"Один из 14 отелей в США предлагает гостям платить "курортный сбор", ежегодно он приносит $2,55 млрд дохода. Во многих штатах сбор вне закона, но в Неваде, где расположен Лас-Вегас, он применяется", — отмечает издание.

Коронавирусом в США заразились около ста человек.