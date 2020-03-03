"Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося итальянского режиссера и классика мирового кинематографа, откроется 13 марта 2020 года в Музее кино. Проект подготовлен совместно с Итальянским институтом культуры", — говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка будет работать в Музее кино всего один месяц – до 14 апреля 2020 года. Далее проект отправится в Санкт-Петербург и Прагу, а затем, в течение года — по крупнейшим городам мира.

В экспозицию передвижной выставки войдут более 150 экспонатов: плакаты, фотоматериалы, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы из фильмов и рисунки самого режиссера. Экспонаты представлены мемориальным Музеем Федерико Феллини в Римини, Центральным государственным архивом Рима, архивом "Cinemazero Images", историческим архивом "Luce", Музеем кино и частными коллекционерами, пожелавшими остаться анонимными.

100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Федерико Феллини начали отмечать в Италии, России и многих других странах мира с 20 января. По всему миру запланировано множество мероприятий — выставок, показов кинофильмов, фестивалей и прочего.

Первым проектом празднования в Римини, родном городе Феллини, стала выставка "Феллини 100. Гений бессмертен", посвященная жизни и творческому пути мастера. Она работает с декабря 2019 года. После Римини в 2020 году экспозиция отправилась в Рим, Берлин и теперь приезжает в Москву.