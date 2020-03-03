"На фоне стремительного распространения заболевания по всему миру Вьетнам объявил, что все 16 инфицированных коронавирусом вылечились и уже выписаны из больниц. Самому старшему из пациентов было 73 года, самому младшему – три месяца", — пишут издания со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ву Дук Дама.

По его словам, с 13 февраля во Вьетнаме не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. "Если борьба с COVID-19 была войной, то мы выиграли только одну битву, потому что ситуация с распространением вируса может быть непредсказуема", — цитируют газеты заместителя премьер-министра.

Как отмечают СМИ, несмотря на выздоровление всех инфицированных коронавирусом, Вьетнам продолжит контролировать ситуацию, учитывая распространение инфекции в других странах, например, в Южной Корее. "С тех пор как в Южной Корее было зафиксировано наибольшее число заболевших после Китая власти Вьетнама временно приостановили выдачу виз для граждан этой страны", — сообщают газеты.

Кроме того, туристы, которые прибыли в страну транзитом через Южную Корею или из республики, будут отправлены на двухнедельный карантин. То же самое касается пассажиров, прилетевших из Италии или Ирана. Также въезд во Вьетнам запрещен всем путешественникам, посетившим Китай за две недели до поездки.

По словам руководителя администрации правительства Вьетнама Майя Тьена Дунга, ущерб туристической отрасли страны от коронавируса оценивается в $7 млрд. По предварительным оценкам, загрузка отелей страны снизилась на 60%.