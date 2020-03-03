"По итогам встречи, на которой состоялся обмен информацией с сотрудниками музея по санитарной ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19, решено, что замок Версаль и весь дворцовый комплекс будут открыты", — говорится в официальном аккаунте дворцово-паркового ансамбля в Twitter.

Между тем, на фоне ситуации с коронавирусом с воскресенья в Париже закрыли другую бывшую резиденцию французских королей — Лувр. Однако другие музей во французской столице, в частности музей Орсе, работают в обычном режиме.

Французские власти ранее запретили проведение мероприятий с участием более 5 тыс. человек. В Париже отменили многие выставки, в частности, проведение крупного Книжного салона, который должен был пройти 20-23 марта.

Во Франции выявлено почти 200 зараженных. Четыре человека скончались.