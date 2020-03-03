Из онлайн-табло международного аэропорта Перми следует, что лайнер вылетел в Москву в 17:25 местного времени (15:25 мск).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта, службы безопасности провели необходимые оперативные мероприятия, лайнер и багаж пассажиров досмотрены. Результаты проверки будут озвучены позже.

На борту находилось 114 пассажиров и 6 членов экипажа.

В телеграм-канале министерства территориальной безопасности региона сообщается, что в связи с задержкой рейса пассажиры были обеспечены питанием.

"Аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию", — отмечает ведомство.

Airbus A320neo авиакомпании S7, выполнявший рейс S7 2508 Новосибирск – Москва, сел в аэропорту Перми около 13:00 вторника. Причиной незапланированной посадки стало анонимное сообщение о минировании борта, которое поступило на почту контактного центра S7 Airlines.