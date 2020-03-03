Как пишут зарубежные СМИ, речь идет о путешественниках, прибывающих в столицу Китая из регионов этих страх, в которых произошла вспышка коронавируса.

На данный момент в мире свыше 92 тыс. человек заразились коронавирусом, скончались более 3130, вылечились 48,3 тыс. Абсолютное большинство заболевших находятся в Китае, в то же время, новые случаи заражения в стране с каждым днем сокращаются.

В Италии на сегодняшний день свыше 2 тыс. заболевших, в Иране – более 1,5 тыс., в Южной Корее – почти 5,2 тыс., в Японии – 980.

Ранее сообщалось, что у всех прибывающих в Россию из Ирана и Южной Кореи будут отбираться пробы на новый коронавирус COVID-19, они также будут взяты под медицинское наблюдение на 14 дней.