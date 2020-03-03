"Безусловно, туристическая отрасль является приоритетной с точки зрения экономической эффективности для региона и необходимо точечно работать над повышением инвестиционной привлекательности этой сферы для предпринимателей", — заявил Чайка на совещании в Черкесске.

По словам главы КЧР Рашида Темрезова, с учетом текущего развития турсферы республики наблюдается ежегодное увеличение туристов. Рост турпотока в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 20% и достиг более 1,2 млн человек.

"Существенный рост количества туристов обеспечивается за счет динамичного развития курорта "Архыз". Он достаточно молодой курорт. Еще в 2011 году на его месте были просто пустые горные склоны. Сейчас созданы две туристические деревни, более 25 км горнолыжных трасс разного уровня и 6 канатных дорог, искусственное оснежение, зона питания и сервиса", — отметил глава региона.

Темрезов напомнил, что в 2019 году в КЧР завершилось строительство горнолыжной инфраструктуры на северном склоне курорта, который позволил продлить период катания почти на два месяца.