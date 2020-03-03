"Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию", организованную в субъекте Российской Федерации", — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Роспотребнадзор рекомендует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции "для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому)".

В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ранее во вторник в Роспотребнадзоре. Среди них двое граждан Китая, выписанных из больницы в середине февраля, трое эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess россиян, находящиеся под карантином в Казани, а также вернувшийся из Италии россиянин.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.