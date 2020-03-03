Ранее поступали данные о 66 жертвах.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси сообщил, что настоящий момент выявлено уже 2,3 тыс. случаев заражения.

Между тем агентство Associated Press отмечает, что среди заболевших — 23 иранских парламентария.

Накануне сообщалось о кончине в Иране от коронавирусной инфекции Сейеда Мохаммада Мирмихаммади, члена совещательного органа при Высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности. Инфицированы также вице-президент и замминистра здравоохранения.