"Турпоток из России в Индонезию достиг исторического максимума в 2019 году – за 12 месяцев страну посетили 158,94 тыс. россиян, это на 26,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, по темпам роста турпотока в Индонезию Россия вновь заняла первое место среди европейских рынков и третье место – среди всех мировых рынков", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в VITO Russia, Индонезия планировала принять 160 тыс. российских туристов в прошлом году и почти достигла этого, благодаря прямым рейсам авиакомпании "Россия" из Москвы в Денпасар, которые были запущены в октябре 2018 года.

Самое популярное направление у россиян – остров Бали, на втором месте – столица Индонезии Джакарта, куда иностранцы прилетают преимущественно с деловыми целями. На третьем месте по посещаемости – острова Бинтан и Батам, расположенные недалеко от Сингапура.

Как сообщили в пресс-службе, всего Индонезию в 2019 году посетили 16,1 млн иностранных гостей, это на 2% больше, чем годом ранее. Наибольшее число туристов прибыли из Малайзии, Китая, Сингапура и Австралии, граждане этих стран составили половину всего турпотока в Индонезию, более 8 млн человек.

"Министерство туризма и креативной экономики Индонезии выделило пять приоритетных направлений, которые будут продвигаться на международном рынке в 2020 году. Это остров Ломбок, центральные районы острова Ява, остров Флорес, озеро Тоба на севере Суматры, а также район Ликупанг на Сулавеси", — пояснили в VITO Russia.

В рамках продвижения индонезийского направления на российском рынке запланирован фестиваль Индонезии в Москве, который пройдет с 31 июля по 2 августа в парке "Красная Пресня".