"Обращаем ваше внимание на изменение времени работы тематического парка. Ежедневно он будет закрываться в 22:00 – просьба учитывать это при планировании посещения. Время начала работы остается без изменений: в будни парк открыт с 12:00, по выходным – 10:00", — говорится в сообщении, опубликованном на странице парка в "ВКонтакте".

Ранее парк работал по следующему графику: понедельник – четверг – с 12:00 до 22:00, пятница – с 12:00 до 00:00, суббота и воскресенье – с 10:00 до 00:00.

"Остров Мечты" – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк, который расположен в Нагатинской пойме на юге Москвы. Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.