"Сначала шанхайский, а потом и все парки Диснея в Азии закрылись из-за коронавируса. На данный момент неизвестно, когда Диснейленды в Шанхае и Гонконге возобновят прием посетителей. В Гонконге также не работает Ocean Park и аквариум", — пишет портал.



В Японии до 16 марта закрыты Диснейленд и парк DisneySea, еще один тематический парк, Universal Studios, начнет принимать гостей не раньше 15 марта. В Таиланде из-за падения посещаемости с 3 марта закрылся парк Legend Siam, дата его открытия пока не сообщается.



"Повышенные меры безопасности действуют в Италии: до сих пор закрыт театр Ла Скала, а Миланский собор со 2 марта ограничил число посетителей. Несколько музеев в Милане, Венеции и других областях на севере Италии временно закрыты и возобновят свою деятельность с усиленными мерами безопасности. Например, посетителей Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции попросили держаться на расстоянии метра друг от друга", — отмечает CNN.



Во Франции с 1 марта не работает Лувр, поскольку в стране ввели запрет на собрания в закрытом пространстве более пяти тысяч человек. Сотрудники музея обсуждают повышение мер безопасности. Когда Лувр возобновит работу, до сих пор не понятно.



"Из-за коронавируса закрыты музеи по всему Китаю, в том числе дворцовый комплекс в пекинском Запретном городе. Власти КНР попросили музеи оставаться активными в соцсетях и предлагать знакомиться с коллекциями в цифровом виде", — сообщает портал.



В Японии закрыты музеи Мори, современного искусства, Национальный музей Киото, небоскреб Skytree. В Южной Корее не работают Национальный музей Кореи, музей современного искусства, а также популярный у туристов дворец Генбокгун в Сеуле.



"Отменены крупные спортивные мероприятия – например, ежегодный зимний полумарафон в Париже, который 1 марта должен был собрать 40 тыс. участников. Токийский марафон был серьезно ограничен. Пока в Токио не планируют отменять Олимпиаду, которая должна пройти в июле-августе", — пишет CNN. Во Вьетнаме может не состояться Гран-при Формулы 1, намеченное на 5 апреля, также было перенесено Гран-при Таиланда MotoGP.



"Несколько музыкальных групп отменили турне по Азии – в частности, BTS и Green Day. Группа Green Day объявила о возобновлении тура весной в Москве ", — сообщает портал.