"Наши российские друзья всегда будут желанными гостями в Италии, и мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации (коронавируса – ИФ) российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретенные туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март-апрель-май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России. Повторюсь, эти визовые центры смогут выдавать визу с годовым сроком действия взамен тех, которые были оформлены на март, апрель и май", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе посольства Италии в Москве со ссылкой на посла Паскуале Терраччано.

Российские туроператоры приостановили продажи туров в Италию после соответствующей рекомендации Ростуризма от 27 февраля. При этом по уже купленным путевкам туристы могут выехать без проблем – или же аннулировать их без штрафов. Для самостоятельных туристов ничего не изменилось: авиакомпании осуществляют рейсы почти полностью в обычном режиме. Тем не менее, из-за опасений коронавируса некоторые путешественники отменили поездки в Италию на ближайшие даты.