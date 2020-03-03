"Сегодня в Украине подтвержден первый случай коронавируса", — сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

По словам замминистра, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых подтвердился.

"В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. И этот круг невелик", — отметил Ляшко.

Главный санврач Украины рассказал, что заболевший – мужчина, вернувшийся из Италии, где он путешествовал с супругой. После возвращения они самоизолировались. Спустя два дня у мужчины были выявлены симптомы коронавируса.

У супруги заболевшего в настоящее время каких-либо симптомов не наблюдается.