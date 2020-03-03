"Мы рады возобновить авиасообщение между Воркутой и Москвой после небольшого перерыва. Авиакомпания "РусЛайн" не выполняла рейсы с октября 2019 года, но 14 марта снова свяжет Воркуту со столицей и позволит жителям республики Коми быстро и комфортно добираться до Москвы", — цитирует пресс-служба коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.

Полеты будут осуществляться по субботам на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути – три часа.

На маршруте Москва — Воркута в настоящее время прямое авиасообщение отсутствует.