"Весенние праздничные плакаты с яркими цветами украсят столичные улицы в преддверии Международного женского дня. Порядка 400 из них разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", — сказали в пресс-службе.

На медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и дома 7 на Тверской улице будут транслировать праздничные видеоролики, добавили в ведомстве.

"Архитектурная подсветка в Москве также заработает в праздничном режиме — она украсит ряд столичных улиц, в том числе Большую Дмитровку, Страстной бульвар, Пушкинскую площадь и Новопушкинский сквер, проспект Мира и другие", — сообщили в пресс-службе.

"Включат подсветку и на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, там же планируется запустить красочное видео с поздравлениями. Жители и гости столицы увидят ролик 7 марта с 18:23 и 8 марта с 18:25", — сказал собеседник агентства.