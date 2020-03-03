"На индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус госпитализировано пять иностранных туристов, включая гражданина России, а также двое индонезийцев. Все они находятся на карантине и ожидают результатов анализов", — пишет портал со ссылкой на главу управления здравоохранения Бали Кэтут Суарджайя.

По его словам, первым иностранцем, у которого проявились признаки инфекции, стал гражданин Японии. Во время проверки в аэропорту Денпасара у него обнаружили высокую температуру и симптомы гриппа. Потом в больницы острова поступили и другие иностранцы с похожими симптомами.