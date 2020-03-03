"Туристы опасаются военного конфликта между РФ и Турцией, они обеспокоены тем, что направление для россиян вновь могут закрыть. Поэтому россияне не торопятся бронировать ее ни на 8 марта, ни на лето. Сделавшие покупки по акциям раннего бронирования в январе интересуются, можно ли отказаться или поменять, но массовых аннуляций пока нет", — пояснила она.

По словам эксперта, продажи зарубежных туров снизились на всех направлениях из-за распространения коронавируса и рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма.

"Еще две недели назад турагентства сообщали о росте продаж туров по акциям раннего бронирования по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас новых запросов в компаниях почти нет. Российские туристы отказываются от поездок едва ли не во все страны на ближайшие даты, на майские праздники и на лето из-за ситуации с коронавирусом", — рассказала Тюрина.

По ее словам, все туры в Италию аннулированы. "При этом туроператоры несут убытки, так как отельеры отказываются возвращать деньги, поскольку не считают ситуацию форс-мажорной, и не идут на другие уступки, вроде переноса дат", — рассказала она.

По словам эксперта, российские курорты и города не рассматриваются в качестве замены другим странам, люди просто откладывают поездки на более поздние даты.

Ситуация в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

Ростуризм 27 февраля рекомендовал туристам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавирусной инфекции, а туроператорам – приостановить продажу туров в эти страны.