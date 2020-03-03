Согласно действующим правилам, авиаперевозчик лишается права на слоты, используемые менее чем на 80%.

"Существуют прецеденты временной отмены действия правил использования слотов, и мы считаем, что обстоятельства вновь требуют приостановки", — сказал глава ассоциации Александр де Жюньяк, слова которого приводятся в пресс-релизе IATA.

IATA отмечает, что вспышка коронавируса COVID-19 имела серьезное негативное влияние на авиаперевозки. Ассоциация приводит пример авиакомпании, которая столкнулась со снижением деятельности на 26%. Многие авиаперевозчики сообщают о неявке 50% пассажиров на рейсы в различных регионах.

При этом распространение заболевания повлияло не только на перелеты в Азию. Одна авиакомпания, на которую ссылается IATA, зафиксировала отсутствие новых бронирований авиабилетов в Италию и рост возвратов по этому направлению.

"Исследование IATA показало, что перевозки значительно снизились по основным азиатским направлениям, и тенденция распространяется на авиасообщение в мировом масштабе, даже между странами, где не было зафиксировано масштабной вспышки COVID-19", — добавил де Жюньяк.

В последние недели ряд авиакомпаний сократили количество рейсов и предупредили о том, что снижение спроса негативно скажется на их показателях в краткосрочной перспективе.

В понедельник ирландская Ryanair, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, объявила о сокращении программы коротких перелетов — преимущественно из Италии и в эту страну — на 25%. Сокращение планируется на трехнедельный период — с 17 марта по 8 апреля 2020 года. British Airways, в свою очередь, сообщила об отмене более 200 рейсов с 16 по 28 марта.