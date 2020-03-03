"Самолет совершил благополучную посадку", — сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь международного аэропорта Перми Евгений Кузнецов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер Airbus A320neo авиакомпании S7 (рейс S7 2508), выполнявший рейс Новосибирск – Москва, подал сигнал бедствия над Удмуртией.

После этого, по данным источника, лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться.

Позднее стало известно, что лайнер изменил курс из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

В пресс-службе пермского аэропорта агентству уточнили, что на борту находятся 114 пассажиров.