"С одной стороны, есть плюс: материковая часть России, скорее всего, выберет южные регионы — Крым и Краснодарский край. Люди не поедут в азиатские страны, и в Европе есть проблема, но отдыхать все-таки захотят. Поэтому здесь для внутреннего туризма как раз большой плюс. Но большой минус — это иностранные туристы. Но в плане Крыма мы теряем минимальное количество людей", — сказал Черняк журналистам во вторник.

Депутат уверен, что перенос из-за коронавируса Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), к которому готовится презентация ряда крупных туристических проектов, не нанесет урона отрасли.

"Если он перенесется с апреля на май-июнь, то, наоборот, открытие через пару месяцев даст больший эффект в плане продвижения туристической составляющей", — считает он.

При этом руководитель парламентского комитета рассказал, что власти пока не получали от иностранцев отказов участвовать в мероприятиях на территории Крыма.

Как сообщалось, власти Крыма согласовали перенос ЯМЭФ с 23-25 апреля на неопределенный срок из-за коронавируса.

Курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.