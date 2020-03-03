Лайнер, выполняющий рейс SU2486 вылетел из Шереметьево в Цюрих около часа назад. В районе Волоколамска он развернулся и возвращается в Шереметьево. Самолет уже снизился до 5 тыс. футов (1524 метра).

На борту 70 пассажиров и шесть членов экипажа.

Незадолго до этого сообщалось, что пассажирский лайнер Новосибирск — Москва экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

Утром во вторник самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.