"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предприятий общественного питания, транспортных, гостиниц, спортивных и культурно-массовых объектов направлены предписания о необходимости соблюдения мер предосторожности, соблюдения правил личной гигиены, наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий", — говорится в сообщении.

В социальных, образовательных, медицинских учреждениях региона для профилактики коронавируса проводится обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, отменяются культурно-массовые мероприятия, при уборке помещений используются дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, поддерживается оптимальный тепловой режим.

Организовано проведение "утренних фильтров" активного выявления заболевших с признаками респираторных вирусных инфекций.

По данным управления, с 1 января по 2 марта специалистами ведомства в пунктах пропуска через государственную границу в Приморье досмотрено 176,4 тыс. прибывших из-за рубежа.

Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано.

Как сообщалось, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10, 696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 — в Италии, 28 — в Южной Корее, 12 — на территории Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть — в США, три — во Франции, два — в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 4,812 тыс. — выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. — в Италии, 1,501 — в Иране, на территории Японии — 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.