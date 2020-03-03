В связи с этим власти приняли решение временно закрыть международный аэропорт в городе Суракарта.

Вулкан Мерапи выбрасывал пепел и песок на высоту около 6 км. Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям подходить ближе чем на 3 км к вулкану.

Последнее сильное извержение Мерапи произошло в 2010 году, тогда погибли 300 человек, еще около 280 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. До этого одно из самых разрушительных извержений было зафиксировано в 1930 году, когда жертвами стали 1,3 тыс. человек.

Вулкан высотой 2,9 тыс. метров расположен на острове Ява близ города Джокьякарта.