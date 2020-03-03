"В прошлом году при поддержке амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) эксперты провели комплексное обследование территории, на основании их заключения было принято решение о создании природного парка. Постановление о создании природного парка "Зейский" в Благовещенском районе подписал губернатор Василий Орлов", — говорится в сообщении.

Площадь природного парка "Зейский" составляет чуть более 3,6 тыс. гектаров. Для туристов проложены две экотропы с обзорными площадками, обеспечена возможность круглогодичной рыбалки в местном водоеме и построены комфортабельные домики.

"В 2009 году центр создавался как база для обучения охотоведов и егерей, а также экопросвещения молодежи. Красивое место — заброшенный пожарный водоем и избушка лесника в окружении сосен показалось наиболее подходящим для этих целей", — приводятся в сообщении слова начальника дирекции по охране животного мира и ООПТ Николая Шейко.

В парке имеется большой вольер площадью 100 гектаров для осиротевших детенышей диких животных, где созданы условия максимально приближенные к вольной жизни в лесу.

Координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Юрий Гафаров отметил, что создание парка "Зейский" позволит сохранить коренные сосново-дубовые леса правобережья реки Зея.

"Ранее эти природные комплексы занимали большую часть территорий расположенной на правом берегу Зеи Амуро-Зейской равнины, но в течение последнего столетия под влиянием вырубок и пожаров резко сократили свои площади и сохранились лишь в виде узкой полосы вдоль русла Зеи", — заметил Гафаров.

Наиболее крупные массивы сосново-дубовых лесов сохраняются на территории заказников "Иверский" и "Благовещенский". Новый природный парк, на территории которого участки этого типа леса относительно мало нарушены, стал третьим звеном этой системы.

В течение 2020 года WWF окажет стартовую поддержку деятельности парка для приобретения техники высокой проходимости, необходимой для охраны ООПТ, проведения противопожарных мероприятий и подкормки животных. Так как территория парка имеет очень сложный рельеф, она проходима только на специальной технике.

За последние 25 лет из более чем 4 млн гектаров ООПТ, действующих на территории области, 2,348 млн гектаров создано при поддержке всемирного фонда дикой природы.