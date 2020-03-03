В понедельник днем две россиянки 25 и 27 лет плавали на надувных кругах на знаменитом пляже Карон на Пхукете. Около 14:30 к спасателям обратился гид, рассказавший, что девушки пошли купаться и их давно не видно.

Поиски заняли около часа, спасатели нашли россиянок примерно в трех километрах от берега. Их вернули на пляж, а затем в отель.

"Туристы часто не соблюдают меры безопасности, плавая на надувных изделиях. Они не замечают сильного ветра, который может унести так далеко от берега, что выбраться самостоятельно становится невозможным", — заявили изданию в центре безопасности муниципалитета Карон.