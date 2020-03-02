"С 15 февраля проведено более 12 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. В настоящее время находятся под наблюдением свыше 5,5 тыс. человек", — написал он.

Мэр сообщил, что пассажирам Московского метрополитена будут выборочно мерить температуру на входе в столичную подземку. "Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен", — отмечается в сообщении.

По словам Собянина, во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские посты, а всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию. Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.

При этом измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах. Если же температура повышена, пассажир приглашается на медицинский пост, где у него берут анализ, а далее госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми он общался.

Собянин отметил, что соблюдение режима изоляции контролируется, в том числе с помощью специальных технических мер.

"Продолжаются ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения. В санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание пациентов. Если это потребуется, будут развернуты дополнительные мощности", — рассказал мэр.

Кроме того, в московских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса", — рассказал Собянин.

При этом 100% больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию.

"Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами. Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей. В ближайшее время официальная информация будет публиковаться на сайте mos.ru", — сообщил Собянин.

Мэр добавил, что в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей.

Ранее 2 марта оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что в Москве был подтвержден случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России, вернувшегося из Италии. Мужчина изолирован и госпитализирован, заболевание протекает у него в легкой форме, под медицинское наблюдение помещены контактировавшие с ним лица.