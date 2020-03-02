"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека", — написал мэр.

Он напомнил, что ранее в понедельник врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-2019 у москвича, который прилетел из Италии.

"Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме", — добавил Собянин.