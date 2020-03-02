"Ростуризм готов выйти с предложением о переносе срока уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощи" с апреля на июль, а также отменить взносы в резервный фонд уже в этом году. Кроме того, Ростуризм обратится к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам средства, поступившие к ним в качестве предоплаты за блоки мест на маршрутах в страны, не рекомендованные к посещению российским гражданам", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ведомство направит письма в страны, по отношению к которым введены ограничения, чтобы зарубежные отельеры согласились перенести ранее предоплаченные бронирования на более поздние даты.

Участники заседания также обсудили возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. "Эта мера может распространяться не только на туроператоров, но и на турагентов и отельеров. Это может помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств", — сообщили в пресс-службе.

На совещании отдельно обсудили ситуацию на рынке въездного и внутреннего туризма и меры по поддержке индустрии гостеприимства России.

"Среди обсуждаемых мер – расширение механизмов субсидирования туроператоров, работающих на въездном и внутреннем туристическом рынке. В частности, речь идет о расширении списка стран для привлечения иностранных туристов, увеличении перечня внутренних субсидируемых направлений, а также возможное увеличение финансирования", — добавили в ведомстве.

Ростуризм и туроператоры также договорились объединить усилия в части продвижения российского турпродукта на внешнем и внутреннем рынке.

"По этой теме в ближайшее время пройдет отдельное совещание на площадке Ростуризма", — заявила Зарина Догузова на заседании Общественного совета.

В заседании приняли участие представители

Роспотребназдора, Минтранса, руководителей туроператорских и турагентских компаний, а также общественных организаций в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что туроператорское сообщество озабочено потерями, которые несут компании из-за рекомендаций Ростуризма остановить продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран в связи с небезопасной эпидемиологической обстановкой. Особенно большие убытки связаны с запретом Италии — одного из самых популярных направлений у россиян. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо в правительство, где попросила обозначить сроки действия рекомендаций.