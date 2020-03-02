"AZIMUT Hotels назвали "Лучшей сетью отелей России и СНГ", а два отеля сети победили в номинациях, посвященных региональным гостиницам. AZIMUT Отель Санкт-Петербург стал "Лучшим бизнес-отелем Северо-Западного федерального округа", а AZIMUT Отель Владивосток – "Лучшим бизнес-отелем Дальневосточного федерального округа", — рассказали в пресс-службе гостиничной сети.



По словам генерального директора компании Максима Бродовского, AZIMUT Hotels неоднократно становился победителем этой премии в номинации "Лучшая сеть отелей России и СНГ". "Мы гордимся нашим успехом и признательны бизнес-путешественникам за столь высокую оценку и признание", — цитирует его пресс-служба.



Международная премия в сфере делового и MICE-туризма Business Traveller Awards была учреждена в 1988 году в Лондоне журналом Business Traveller. Ежегодно она присуждается авиакомпаниям, отелям, аэропортам, сервисам по аренде автомобилей за выдающиеся достижения и инновации в сфере делового туризма. В России премия проводится с 2016 года.



Победителей выбирают читатели журнала с помощью онлайн-голосования на сайте, в котором принимают участие часто путешествующие предприниматели, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных российских компаний, представители государственных корпораций.



AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. В нее входит 39 отелей в 31 городе России, Германии, Австрии и Израиля.