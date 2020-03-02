"В провинции Патхумтхани в 46 км к северу от Бангкока полиция арестовала 23-летнего ИТ-специалиста Нитивата Муйкао за распространение и продажу видеозаписей со шпионских камер, установленных в женских общественных туалетах", — пишет издание.



Как отмечает газета, родители нескольких девушек с видеозаписей подали жалобы в Отдел по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD). "Нитиват Муйкао признался полиции, что сделал около 1770 видеозаписей с девушками в общественных туалетах, которые потом загружал в российскую социальную сеть "ВКонтакте", — пишет The Phuket News.



По словам полковника TCSD Сиривата Дифо, злоумышленник создал три аккаунта, два из которых использовались для загрузки коротких видеонарезок, а третий аккаунт предлагал заплатить $11 за просмотр полной версии.



Мужчине предъявлено обвинение в нарушении закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до $6,4 тыс.