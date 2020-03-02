"При неполучении ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении перевозчиком требований пассажира необходимо направить в управление (Роспотребнадзора — ИФ) обращение, приложив копии документированных материалов (авиабилет, маршрутная квитанция, претензию, ответ компании-перевозчика при наличии) для принятия управлением мер по обеспечению судебной защиты прав пассажиров", — сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Москве в понедельник.

Отмечается, что в управление поступают обращения потребителей об отказе от авиабилетов, приобретенных для поездок в неблагополучные по коронавирусы страны.

При этом столичный Роспотребнадзор принимает обращения только в отношении российских авиакомпаний.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в управлении Роспотребнадзора работает "горячая линия", где потребители могут получить необходимую консультацию по вопросу возврата денежных средств за ранее приобретенные туристические путевки.