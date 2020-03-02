"Из-за вспышки коронавируса в 2020 году Таиланд может принять 33,8 млн иностранных туристов – на 6 млн меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за четыре последних года", — пишет издание.

В 2019 году страну посетило 39,8 млн иностранных гостей.

Как отмечает газета, в феврале число туристов в Таиланде сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Так, в апреле иностранный турпоток может упасть на 50-60%. В этом месяце в Таиланде проходит празднование тайского Нового года — Сонгкрана.

В ТАТ ожидают, что турпоток в страну начнет восстанавливаться не раньше июля. Таким образом, из-за коронавируса экономика Таиланда может потерять до 500 млрд бат ($15,9 млрд). Доходы от туризма составляют 11% ВВП страны.

В прошлом году иностранные туристы потратили в стране 1,93 трлн бат, при этом расходы китайских путешественников, которых приехало 11 млн, составили 544 млрд бат.

Правительство Таиланда уже анонсировало меры поддержки турбизнеса, голосование по ним состоится во вторник.