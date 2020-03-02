"В 2019 году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, составила 982,9 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 21,3%, в страны ЕС — 25,5%, другие страны мира — 53,2%", — говорится в сообщении Белстата.

По данным статкомитета, в прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Российская Федерация, Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис, Литва, Черногория и Грузия. На долю этих стран приходилось 85,5% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Белоруссию в 2019 году, составила 405,5 тыс. человек (на 10,9% больше, чем в 2018 году). Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (53,7%).

Среди других стран мира лидерами по числу посещений Белоруссии являлись Литва, Польша, Латвия, Китай, Германия, Украина, Эстония, Великобритания, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Белоруссии в 2019 году составила 4 дня (против 5 в 2018 году).

В Белстате также отметили рост числа внутренних туристов. Так, в 2019 году число организованных туристов внутри страны составило 72,4 тыс. человек, экскурсантов — свыше 1 млн человек.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году останавливались 869,4 тыс. человек, иностранные граждане составили 241,8 тыс. человек, или 27,8% от общего числа размещенных.

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2019 год, составила 514,8 тыс. человек. Граждане Белоруссии в общем числе агроэкотуристов составили 90,5%.