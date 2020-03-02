"В нашей сети 40% продаж – это туры по России, по ним спада нет вообще. Сейчас очень много идет продаж на горнолыжные курорты – Красная Поляна, Приэльбрусье, Домбай. Среди экскурсионных туров наиболее популярны – Москва и "Золотое Кольцо", Петербург, Казань. Лидирует по продажам Краснодарский край и Крым, но там мало экскурсионных программ, там либо горнолыжный, либо санаторный отдых", — рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.

Он отметил, что спрос на зарубежные туры в последние дни упал из-за коронавируса. "Пока незначительно, примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 25% по сравнению с январем 2020 года. В это время обычно туристы покупают 600 туров в день, сейчас это примерно 520-530 туров. Спад наблюдается по странам Юго-Восточной Азии – Таиланд, Индонезия, Филиппины, Вьетнам (минус 25%), самый маленький спад по Турции (минус 7-8%)", — пояснил он.

По словам эксперта, от путешествий за рубеж не отказываются те, кто приобрел короткие сити-туры на 8 марта, в это же время у многих детей начинаются школьные каникулы. "Среди них нет отказавшихся, все туристы намерены поехать за границу. Обещали показать ребенку Прагу, значит так оно и будет. Востребованы также Берлин, Будапешт, Мадрид, Париж, даже Рим", — добавил он.

Снижение спроса на туры за рубеж наблюдают и в компании "Интурист", однако связывают это скорее с ослаблением рубля к мировым валютам. "На выездных направлениях наблюдается некоторое замедление темпов продаж, которое связано, в том числе, с окончанием очередного этапа акции раннего бронирования и значительной волатильностью курса валют", — рассказал исполнительный директор туроператора Сергей Толчин.

При этом он отметил, что на внутренних направлениях продажи по раннему бронированию превышают плановые значения: Сочи – плюс 25% к прошлому году, Крым – плюс 52%. "Такой тренд на внутренних направлениях наблюдается в секторе организованного туризма уже несколько лет подряд", — добавил Толчин.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также сообщил о росте спроса на туры по России на 20% по сравнению с февралем прошлого года. "Рост идет с начала февраля, но объяснить это влиянием коронавируса пока довольно сложно, поскольку в основном эти туристы планировали отдыхать в России. На длинные выходные 8 марта очень популярно Подмосковье, в основном среди жителей столицы, а также города "Золотого Кольца". На лето уже продано около 30% всего объема сезона", — рассказал он.

При этом эксперт не исключил, что некоторые туристы из-за эпидемии захотят переориентироваться с других стран на внутренние направления. "Главный конкурент Краснодарского края и Крыма по пляжному отдыху – Турция, а по ней есть замедление бронирования. Скорее всего, эти туристы взяли паузу, чтобы проследить за ситуацией и решить, бронировать им Турцию или все-таки Россию. Режим ожидания может продлиться еще месяц-полтора. Что касается экскурсионных туров, то они не взаимозаменяемые, потому что туристы намерены увидеть конкретные достопримечательности. Это города со своей историей, со своим лицом, поэтому невозможно заменить Париж на Углич", — заключил Ромашкин.

В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам максимально сократить поездки за рубеж в качестве меры защиты от коронавируса. Для российских туристов действует запрет на поездки в Китай, также не рекомендовано посещать Италию, Южную Корею и Иран.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек.