По сообщению компании, полеты будут осуществляться по многим популярным направлениям, в том числе между городами Шэньян и Нинбо, а также между Тайюанем и Гуанчжоу. Данные меры должны помочь предприятиям по всей стране восстановить производство.

На прошлой неделе Hainan Airlines уже возобновила более 450 рейсов, которые были прекращены из-за эпидемии.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, получивший впоследствии название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Согласно последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло почти 89 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев.