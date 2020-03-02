"Ужесточение санкций, как показывает практика на воздушном транспорте, не влияет на ситуацию. Выросли штрафы, появились чёрные списки, а у экипажей — дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше", — сказал Шаробаров в интервью общефедеральной газете железнодорожников "Гудок".

По его словам, в прошлом году в результате распития спиртного в вагонах-ресторанах в пути следования было совершено более 8 тыс. правонарушений, посягающих на общественный порядок, и 10 преступлений против личности.

"В ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших. В то же время и сами нетрезвые граждане часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников", — подчеркнул начальник управления.

В этой связи Шаробаров призвал "задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования".

"Все правонарушения подобного рода происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы — в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полёту лиц, находящихся в нетрезвом состоянии", — сказал представитель МВД.

Он отметил, что в настоящий момент практически все патрульные органов внутренних дел на транспорте оснащены видеорегистраторами, чтобы они могли фиксировать всё, что происходит при задержании, "так скажем, неадекватных граждан".

"Сейчас уже и кассиры-контролёры в электропоездах носят на форменной одежде видеорегистраторы. Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише", — сказал Шаробаров.

"А буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации", — добавил начальник главка.