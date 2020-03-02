Больше всего туристов приехало из Великобритании – 718,2 тыс. человек, это на 11% меньше, чем в январе 2019 года. Следом по количеству – путешественники из Германии (493,7 тыс. гостей, -4,6%) и Франции (480,4 тыс., +7,7%). Из России в Испанию в январе приехало 64,3 тыс. туристов – на 3,6% меньше, чем в январе прошлого года.

Заметно вырос турпоток в Испанию из стран Америки (за исключением США) – на 20%. Также отмечен прирост турпотока из Нидерландов – на 7,1%.

Чаще всего путешественники в январе посещали Канарские острова (доля 26,6%), Каталонию (21%) и Мадрид (14,8%). При этом турпоток на Канарские острова сократился на 5% и составил 1,1 млн иностранных гостей, а в Каталонию – упал на 4,5% (869,2 тыс.). Зато число туристов в Мадриде выросло на 4,6% и составило 611,4 тыс.