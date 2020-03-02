Вечером в пятницу организатор крупнейшей в мире туристической выставки ITB Berlin заявил о ее отмене. Это произошло после того, как власти Берлина потребовали, чтобы каждый участник предоставил информацию о том, не был ли он перед приездом в зараженных районах и не общался ли с людьми, приехавшими из таких районов. В компании Messe Berlin заявили, что не могут выполнить эти требования. В Германии к понедельнику подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом.

Выставка "Интурмаркет-2020" пройдет в столице 12-14 марта в "Экспоцентре" на Красной Пресне. "Эпидемии в России нет, не вижу оснований для отмены выставки", — сказала порталу "Интерфакс-Туризм" директор "Интурмаркета" Ольга Хоточкина.

Она отметила, что по распоряжению Роспотребнадзора для посетителей и участников были закуплены маски и средства дезинфекции. "Экспоцентр" также закупил необходимое оборудование для дезинфекции и большое количество масок для проходящих на площадке мероприятий. В выставке примут участие представители КНР на стенде Китая – это сотрудники компаний, которые работают в Москве и не выезжали за границу в течение последнего месяца. Такой же вариант участия рассматривает и Иран", — пояснила Хоточкина.

В пресс-службе компании Hyve Group, которая занимается организацией международной туристической выставки MITT, сообщили, что подготовка идет по плану. Выставка должна пройти с 16 по 18 марта в МВЦ "Крокус Экспо".

"На этот час подготовка к выставке идет по плану. Мы внимательно следим за ситуацией и принимаемыми властями мерами по недопущению распространения коронавируса. Мы своевременно информируем наших экспонентов о последних обновлениях. В случае, если правительство или Роспотребнадзор примут какие-либо новые ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса, мы будем следовать их предписаниям", — заявили в компании.

Как отметили в Hyve Group, в качестве мер предосторожности в систему навигации MITT добавлены дополнительные обозначения, касающиеся гигиены, в часы работы выставки на ней будут дежурить медицинские работники и группа управления действиями в чрезвычайных ситуациях.

"Также мы следуем рекомендациям Роспотребнадзора соблюдать правила гигиены рук и дыхания. Мы намерены обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств во время проведения MITT", — заключили в пресс-службе выставки.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек. При этом на Китай приходится 80,026 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 8,4 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.