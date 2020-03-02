"В рамках культурной программы фестиваля было организовано 320 спектаклей, концертов и шоу, 2600 кулинарных и ремесленных мастер-классов, 20 больших карнавальных шествий, в которых поучаствовали костюмированные масленичные персонажи — реконструкторы из России, Болгарии, Венгрии и Италии, — и, конечно же, посетители фестиваля", — сказал Немерюк.

По его словам, на фестивале гости съели порядка 440 тыс. порций блинов и оладий, приготовленных более чем по 210 рецептам со всей России и мира. Также посетители фестиваля приобрели 128 тыс. порций горячих блюд, почти 100 тыс. литров чая, кофе и других напитков, и более 23 тыс. сувениров.

Он рассказал, что одной из новинок фестиваля-2020 стало участие реконструкторов-иностранцев: порядка 100 гостей из Болгарии, Венгрии и Италии выступали на центральных площадках "Московской Масленицы". Они познакомили посетителей с праздничными традициями своих стран и провели 20 зрелищных карнавальных шествий.

Помимо этого, на фестивале прошло еще 320 выступлений творческих коллективов: ежедневно на центральных и окружных площадках гости смотрели выступления известных фольклорных ансамблей и молодых музыкальных команд, кукольные спектакли, уличные спектакли по мотивам традиционных масленичных историй, реконструкции старинных танцев и средневековых театральных постановок.

В рамках фестиваля было организовано 2600 мастер-классов, в которых поучаствовали 36,7 тыс. человек.