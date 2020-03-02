"Это среднее заболевание, это простуда", — сказал он журналистам в Берлине в понедельник. По словам Дростена, в настоящее время в социальных сетях очень много по этому поводу паники, от которой следует воздерживаться. При этом необходимо соблюдать меры безопасности, в первую очередь мыть руки.

В свою очередь глава Института имени Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер напомнил, что в настоящее время в Китае зафиксировано 80 170 случаев заражения коронавирусом, он выявлен уже в 64 странах. За пределами Китая число заражений приблизилось к 9 тыс. случаев.