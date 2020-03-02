"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019 у гражданина Российской Федерации", — говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

"По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", — отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в настоящее время пациент изолирован в соответствующем отделении.

Результаты лабораторного обследования на базе Роспотребнадзора были впоследствии подтверждены в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

В Российскую Федерацию молодой человек вернулся 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Заболевание у него протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия.

"Состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Лица, с которым контактировал зараженный после возвращения из Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.